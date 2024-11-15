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Министр обороны Польши заявил, что у Киева «короткая память»

15 ноября 2024 12:03
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По словам вице-премьера и министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, в Киеве забыли об оказываемой им Варшавой помощи, пишет ТАСС.

Владимир Зеленский ранее говорил о том, что польская сторона не делает все, что в ее силах, чтобы поддержать Украину. «У украинской стороны короткая память», – прокомментировал данное высказывание Косиняк-Камыш, отметив, что Варшава прикладывает все возможные усилия, как и раньше.

При этом политик подчеркивает, что граница помощи для Киева пролегает там, где встает вопрос о безопасности Варшавы. «У нас своя стратегия, свои государственные интересы», – сообщил он.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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