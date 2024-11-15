В Абхазии отменена сессия по ратификации соглашения с РФ об инвестициях

В Абхазии рассмотрение вопроса о ратификации инвестиционного соглашения с Российской Федерацией отложено, пишет РИА Новости.

В парламенте из присутствующих депутатов четверо голосовали против отмены сессии, 13 – «за», еще трое предпочли воздержаться. К рассмотрению вопроса парламентарии вернутся на следующей неделе.

Спикер Лаша Ашуба рассказал, что многим депутатам сложно работать в ситуации напряженности, есть те, кто отказывается продолжать рабочий процесс в такой обстановке.

РФ и Абхазия 30 октября подписано инвестиционное соглашение. По словам главы комитета по международным связям парламента Абхазии Алхаса Барциц, страна сама не имеет возможности отыскать денежные средства для восстановления ключевых направлений в экономике.