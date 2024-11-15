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Орбан призвал страны Евросоюза пересмотреть санкции против России

15 ноября 2024 11:21
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что странам ЕС пора начать пересмотр санкций против РФ, пишет ТАСС.

Конкурентоспособность Евросоюза подрывается из-за дороговизны энергоносителей в то время, когда у конкурирующих американских и китайских организаций подобные затраты значительно ниже, заявил Орбан.

Политик также акцентировал внимание на Декларации о конкурентоспособности Европы, которая была принята лидерами ЕС 8 ноября в Будапеште. Документ направлен на снижение стоимости нефти, газа, электроэнергии «всеми доступными способами». А без пересмотра санкций против РФ этого добиться не получится, отметил Орбан.

# Международная политика # Виктор Орбан

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