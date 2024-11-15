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ВС РФ взяли под контроль село Степановка в ДНР

15 ноября 2024 13:21
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Территория населенного пункта Степановка ДНР находится под контролем Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Министерство обороны сообщает, что активными действиями военнослужащих подразделений группировки войск «Центр» продолжается продвижение в глубь фронта обороны ВСУ. Так, территория Вознесенки, Волченки и Степановки в Донецкой Народной Республике взята под контроль ВС России.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС Украины утратили 5 танков, включая немецкий Leopard, 26 ББМ, в том числе немецкую БМП Marder и 2 американских БТР М113, 33 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии.

# Международная политика

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