Территория населенного пункта Степановка ДНР находится под контролем Вооруженных сил РФ, пишет РИА Новости.

Министерство обороны сообщает, что активными действиями военнослужащих подразделений группировки войск «Центр» продолжается продвижение в глубь фронта обороны ВСУ. Так, территория Вознесенки, Волченки и Степановки в Донецкой Народной Республике взята под контроль ВС России.

В оборонном ведомстве также сообщили, что ВС Украины утратили 5 танков, включая немецкий Leopard, 26 ББМ, в том числе немецкую БМП Marder и 2 американских БТР М113, 33 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии.