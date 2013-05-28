В Барановичах сильный ветер обрушил часть фасада жилого дома на женщин-строителей

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают ликвидировать последствия непогоды. Не обошлось и без пострадавших. В Барановичах на женщин-строителей упала часть фасада жилого дома. Они получили легкие травмы, правда, после осмотра врачей от госпитализации отказались, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные порывы ветра срывали крыши с домов, выворачивали бетонные заборы, разбивали теплицы. Не выдерживали напора стихии деревья. Некоторые упали на автомобили. По счастливой случайности никого в машинах не было.

Татьяна Снежко:

Я была у родителей. И буквально где-то минут через 20 раздался звонок. Позвонила мне знакомая и сказала, что на нашей улице какой-то ураган прошел. Приехала домой, посмотрела, что крыша дома стоит, обрадовалась. Как обошла участок, обнаружила, что половины крыши нет, нет стены гаражной, вся полностью вывалилась на улицу, забор пострадал.

Иван Хлобукин, начальник Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

Ущерб и повреждения в настоящее время устанавливаются. Нами предприняты меры по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

В настоящее время угроза жизни и здоровья людям на территории города отсутствует.