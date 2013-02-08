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В Бангладеш, столкнувшись с другим судном, затонул пассажирский паром. Пропавшими без вести числятся более 50 человек

08 февраля 2013 11:25
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Новости Бангладеш. В Бангладеш неподалеку от столицы затонул пассажирский паром. Он столкнулся с другим судном. Более 50 пассажиров числятся пропавшими без вести.

На момент ЧП на судне находилось около сотни человек. Спасательные работы продолжаются.

Отметим, подобные катастрофы в Бангладеш - не редкость. В стране около 200 рек. Эксперты называют причинами крушений в основном чрезмерную загруженность паромов, а также  нарушения правил техники безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Кораблекрушения # происшествия

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