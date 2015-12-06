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В Азербайджане объявлен траур по погибшим и пропавшим без вести нефтяникам

06 декабря 2015 14:06
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Новости Азербайджана. Баку просит помощи в поиске пропавших нефтяников. К спасательной операции привлечены 15 судов и 7 вертолетов. Есть предположения, что сильным течением тела погибших могли быть отнесены в воды соседних государств. Азербайджан обратился к погранслужбам Казахстана, Туркменистана, России и Ирана с просьбой о содействии.

На данный момент 29 человек числятся пропавшими без вести. Погибли 2 нефтяника, 32 спасены.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело, в стране объявлен траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично в связи с трагедией выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, родным и близким погибших, всему азербайджанскому народу. 

Напомним, в результате сильного шторма был поврежден подводный газопровод, что привело к пожару. Спасательная операция проходила в экстремальных условиях: сама платформа раскалилась, туда не смогли  сесть вертолеты, а судам не удавалось подойти к вышке из-за 10-метровых волн.                          

# происшествия # Кораблекрушения

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