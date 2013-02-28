В Австралии конфисковано около 585 кг метамфетамина на сумму более $438 млн

Новости Австралии. В Австралии конфискована рекордная партия наркотиков. Вес метамфетамина – около 585 килограммов, стоимость – более 438 миллионов долларов.

Операция по конфискации наркотика стала самой крупной в Австралии. Она началась в сентябре 2012 года. Несколько месяцев полицейские вели скрытое наблюдение за складом, куда поступали подозрительные контейнеры. Наркотики, которые привозили на континент из Китая, были спрятаны в мешках для хранения чистящих средств.

По этому делу арестованы 3 человека – жители Сингапура и Гонконга и австралиец. Им грозит пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.