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В Австралии конфисковано около 585 кг метамфетамина на сумму более $438 млн

28 февраля 2013 06:10
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Новости Австралии. В Австралии конфискована рекордная партия наркотиков. Вес метамфетамина – около 585 килограммов, стоимость – более 438 миллионов долларов.

Операция по конфискации наркотика стала самой крупной в Австралии. Она началась в сентябре 2012 года. Несколько месяцев полицейские вели скрытое наблюдение за складом, куда поступали подозрительные контейнеры. Наркотики, которые привозили на континент из Китая, были спрятаны в мешках для хранения чистящих средств.

По этому делу арестованы 3 человека – жители Сингапура и Гонконга и австралиец. Им грозит пожизненное заключение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Наркотики

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