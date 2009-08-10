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В авариях на выходных погибли двое детей

10 августа 2009 11:12
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Двое несовершеннолетних погибли и четверо получили травмы в результате ДТП на белорусских дорогах за минувшие выходные. Так, в Несвижском районе Минской области 27-летняя водитель автомобиля "Тойота" совершила наезд на шестилетнего мальчика, находившегося на проезжей части. Ребенок от полученных травм скончался.

Еще одна трагедия произошла в Дрогичине Брестской области. Там 16-летний школьник не справился с управлением скутером и опрокинулся на проезжей части. Подростка доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений он умер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ МВД Беларуси.
# происшествия # Гибель детей

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