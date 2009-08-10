В авариях на выходных погибли двое детей

Двое несовершеннолетних погибли и четверо получили травмы в результате ДТП на белорусских дорогах за минувшие выходные. Так, в Несвижском районе Минской области 27-летняя водитель автомобиля "Тойота" совершила наезд на шестилетнего мальчика, находившегося на проезжей части. Ребенок от полученных травм скончался.



Еще одна трагедия произошла в Дрогичине Брестской области. Там 16-летний школьник не справился с управлением скутером и опрокинулся на проезжей части. Подростка доставили в больницу, однако от полученных телесных повреждений он умер, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ МВД Беларуси.

