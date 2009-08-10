Шок! Памятник Ленину упал на парня

Обрушение памятника в городском поселке Уваровичи Буда-Кошелевского района стало причиной гибели 21-летнего местного жителя. Как уточнили в Буда-Кошелевском райотделе внутренних дел, несчастный случай произошел сегодня в 04.40 на территории местной школы, где в беседке рассвет встречала молодежная компания. Парень залез на постамент памятника Ленину (высотой 5-7 м) и попытался повиснуть на протянутой вперед руке вождя мировой революции. В этот момент и произошло обрушение тяжелой конструкции.



По дороге в Гомельскую областную клиническую больницу молодой человек от полученных травм скончался. Сейчас проводится проверка. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.