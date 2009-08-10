В Крыму погиб мальчик из Минска

В Черном море во время купания на надувном матраце утонул подросток из Минска

Трагедия произошла в минувшие выходные. Как мы уже писали, мама с 13-летним подростком отдыхала на черноморском побережье в районе Саки. Подросток плавал на надувном матраце в 20 метрах от берега. По словам матери, на некоторое время она оставила мальчика без присмотра, после чего тот исчез из виду.



Оперативная группа Сакского районного отдела МЧС в течение полутора суток проводила поисковые работы. Была обследована береговая полоса на протяжении 5 км и акватория на площади 1,5 км. И только накануне поздно вечером местными жителями на берегу моря был обнаружен труп мальчика. В настоящее время проводятся следственные действия по опознанию родственниками тела погибшего, сообщили БЕЛТА в главном управлении МЧС Украины по Крыму.