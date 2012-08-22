В алкогольном психозе житель Шкловского района облил бензином и поджег свою жену

Новости Беларуси. Чудовищное преступление в отношении своей 43-летней гражданской жены совершил житель Шкловского района, сообщает ctv.by.

После совместной выпивки они повздорили. Разозленный мужчина схватил канистру с бензином, облил женщину и поджег, но, потом, протрезвев, стал сбивать пламя. С термическими ожогами головы и верхних конечностей 1, 2, 3-й степеней и ожоговым шоком женщину госпитализировали в Шкловскую центральную районную больницу. Поджигатель задержан, ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ситуации, когда пьяные мужчины пытаются поджечь близких не так редки в Беларуси. В начале августа этого года 40-летний житель Гомеля облил бензином и пытался поджечь зажигалкой бывшую жену и 18-летнего сына, но сын смог отобрать зажигалку, трагедию удалось предотвратить. А 25 апреля 2011 по улице Голубева,13 в Минске муж облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, тогда трагедии избежать не удалось.

По данным Национальность статистического комитета Беларуси, совокупный уровень продажи алкоголя в Беларуси в период с 1970-го по 2011 год вырос почти в два раза. С 6,4 литра спирта в год на душу населения в 1970 году до 12,3 в 2011 году. Число состоящих на диспансерном учете в наркологических диспансерах на 1 июня 2012 года лиц с зависимостью от алкоголя составляет более 178 тыс. человек.

В 2011 году количество алкогольных психозов увеличилось более чем на 12% по сравнению с 2010 годом, за 5 месяцев 2012 года более 500 человек были доставлены в больницы с алкогольными психозами.

Каждый год в Беларуси у населения изымается более 1 млн литров самогона, а к административной ответственности за самогоноварение в прошлом году привлечено более 7 тыс. человек.