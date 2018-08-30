«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска

Новости Беларуси. В центре Минска 30 августа горел мебельный магазин. Возгорание произошло на крыше здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев Известно, что огнем были охвачены 70 квадратных метров кровли. К месту были направлены 20 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован.

Анжела Пионтковская:

Пожар начался неожиданно. Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма в небе. Этот пожар в течение 5 минут развился.