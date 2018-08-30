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«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска

30 августа 2018 11:47
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Новости Беларуси. В центре Минска 30 августа горел мебельный магазин. Возгорание произошло на крыше здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска-1

В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев

Известно, что огнем были охвачены 70 квадратных метров кровли. К месту были направлены 20 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован.

«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска-4

Анжела Пионтковская:
Пожар начался неожиданно. Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма в небе. Этот пожар в течение 5 минут развился.

«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска-7

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 12:06 пожар был локализован. Загорание было на кровле. В 12:11 пожар был ликвидирован. В общей сложности происходило загорание утеплителя общей площадью 70 квадратных метров. На данный момент спасатели продолжают работу на месте. Причины происшествия будут установляться. Информации о пострадавших пока нет.

# Пожар в Минске # происшествия # Ольга Мельченко # Анжела Пионтковская # Фотофакт

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