«Увидела огромные клубы дыма»: очевидцы и МЧС о пожаре в центре Минска

Новости Беларуси. В центре Минска 30 августа горел мебельный магазин. Возгорание произошло на крыше здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В центре Минска 30 августа горел мебельный магазин. Возгорание произошло на крыше здания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре Минска горел мебельный центр: фото очевидцев
Известно, что огнем были охвачены 70 квадратных метров кровли. К месту были направлены 20 единиц техники. На данный момент пожар ликвидирован.
Анжела Пионтковская:
Пожар начался неожиданно. Я вышла на улицу и увидела огромные клубы дыма в небе. Этот пожар в течение 5 минут развился.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
В 12:06 пожар был локализован. Загорание было на кровле. В 12:11 пожар был ликвидирован. В общей сложности происходило загорание утеплителя общей площадью 70 квадратных метров. На данный момент спасатели продолжают работу на месте. Причины происшествия будут установляться. Информации о пострадавших пока нет.