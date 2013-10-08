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Ущерб от тайфуна «Фитоу» в Китае превысил $1 млрд, погибли 2 человека, остались без жилья – более 700 тысяч

08 октября 2013 09:50
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Новости Китая. Ущерб от тайфуна «Фитоу» на востоке Китая превысил миллиард долларов. Жертвами разгула стихии стали, по меньшей мере, два человека. Без жилья остались свыше 700 тысяч человек. Полностью разрушены более 1,5 тысячи домов, тысячи зданий повреждены. Пострадали и сельское хозяйство, уничтожен урожай на площади около 20 тысяч гектаров.

Тайфун «Фитоу» обрушившийся на Китай ночью 7 октября, стал 23 за этот сезон. Сильные ливни сопровождались порывами ветра, скорость которого достигала 42 метров в секунду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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