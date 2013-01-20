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Ураганы и проливные дожди в Испании и Португалии: сорваны крыши, затоплены дороги, нарушено авиасообщение

20 января 2013 13:09
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На Испанию и Португалию обрушились ураганы и проливные дожди. Сильнее всего от разгула стихии страдает испанская Галисия: там из-за непогоды объявлен оранжевый уровень тревоги. Порывами ветра повреждены несколько зданий, повалены десятки деревьев и дорожных знаков. Из-за непрекращающихся дождей из берегов вышло несколько рек. Затоплены сельхозугодья и дороги.

Похожая ситуация и в восточных районах – Валенсии и Мурсии. Нарушено движение скоростных поездов и авиасообщение.

Бушует ураган и в соседней Португалии. В 15 округах введен самый высокий – красный уровень тревоги. Повалены сотни деревьев, во многих домах выбиты стекла и сорваны крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Природные катаклизмы # Фотофакт

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