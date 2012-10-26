Ураган «Сэнди» обрушился на Кубу: масштабные разрушения, 11 погибших, эвакуировано 300 тысяч человек

Новости Кубы. Ураган «Сэнди» оставил печальный след на Острове Свободы: масштабные разрушения и 11 погибших. Среди жертв стихийного бедствия – ребенок.

Больших потерь удалось избежать благодаря своевременной эвакуации населения. Из потенциально опасных районов были вывезены порядка 300 тысяч человек, многие из которых до сих пор в убежищах. В пострадавших населенных пунктах уже начались восстановительные работы.

Больше всего от урагана досталось провинциям Сантьяго-де-Куба и Ольгин. Повреждены или разрушены сотни зданий, повалены столбы электропередачи и деревья. В регионе повсеместно отмечаются перебои в электроснабжении и телефонной связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.