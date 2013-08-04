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Ураган с ливнями и градом обрушился на Францию. Без электричества – 6 тысяч домов, в машинах выбиты стекла

04 августа 2013 12:42
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Новости Франции. Жители юго-запада Франции устраняют последствия мощного урагана. Сильный ветер, который сопровождался ливнями и крупным градом, обрушился сразу на 30 департаментов страны. Повреждены сотни домов. У большинства строений пробиты крыши, оставленные под открытым небом машины лишились стекол. Без электроснабжения – 6 тысяч домов.

К счастью, обошлось без пострадавших. На данный момент власти продолжают подсчитывать ущерб, причиненный непогодой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Ураганы # Фотофакт

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