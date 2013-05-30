Ураган «Барбара» в Мексике. Есть погибшие

Новости Мексики. Ураган «Барбара» достиг побережья Мексики. В ряде районов страны объявлен «красный» - высший - уровень тревоги. Из опасных зон спешно эвакуируют жителей.

К этому часу известно о двух погибших: это американский турист, который занимался серфингом и местный житель, которого унесло потоком воды. В списке пропавших без вести — 14 человек.

Основной удар стихии пришелся на малонаселенную прибрежную лагуну, где, в основном, расположены небольшие рыбацкие деревни. На данный момент «Барбара» ослабла до тропического шторма, но все еще очень опасна. Сильные ливни будут продолжаться не один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.