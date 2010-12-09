Уго Чавес разместил часть пострадавших от наводнения в Венесуэле в своей резиденции

Беларусь поможет Венесуэле в преодолении последствий наводнений. Накануне состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Уго Чавеса. Глава нашего государства заверил своего коллегу, что Беларусь обязательно подставит плечо, как в свое время Венесуэла нашей стране. Уже сегодня в правительстве обсудили и план максимального содействия Венесуэле.

Выпуски новостей в Венесуэле сейчас посмотреть могут лишь избранные. Наводнения и оползни практически отрезали север Боливарианской Республики от внешнего мира. Добраться туда можно только на лодке или вертолете. В половине штатов страны — режим чрезвычайного положения. Официальное число погибших на сегодня почти четыре десятка жителей. В списках пропавших — более двухсот.

Нубии Москера:

Это ужасно. Мы не знаем, что делать с детьми. Честно говоря, мы уже потеряли все.

Основная проблема, с которой столкнулось руководство Венесуэлы — это жильё. Президент Уго Чавес даже разместил часть пострадавших в своей резиденции. Экстренно организовали и более семисот временных убежищ. И в пострадавших районах началось масштабное переселение.

Уго Чавес, Президент Боливарианской Республики Венесуэла:

С сегодняшнего дня эти здания будут заняты семьями пострадавших! Это временно. Потом всё вернется на свои места. Но сейчас мы их занимаем.

Эту запись сделали два дня назад. На следующий день состоялся телефонный разговор двух президентов — Беларуси и Венесуэлы. Было понятно, что остаться в стороне Беларусь не может. В каком формате будет предоставлена помощь? Уже сегодня этот вопрос обсуждал Совет министров.

Тематика обсуждения говорит сама за себя: «План максимального содействия». По словам самого Уго Чавеса, Венесуэла особенно нуждается в технике и строителях. Беларусь будет помогать в два этапа. Для начала, из Минска в воскресенье вылетит первый самолет с гуманитарным грузом. В основном это палатки, одеяла, консервы, мыло. Второй этап — поставки техники. На следующей неделе в Венесуэле начнут работу белорусские тракторы и грузовики. Как никогда в экстремальных условиях.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Ситуация в стране оценивается, как стихийное национальное бедствие. В пострадавших районах разрушены дороги, мосты, социальная инфраструктура, нарушено движение транспорта. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья.

Виктор Буря, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы провели мониторинг складов, посмотрели, какая есть техника в тропическом исполнении — нужна техника в специальном исполнении. Согласуем дополнительные перечни техники и видов работ и будем работать.

Чтобы помочь эффективно, на место прибудет и рабочая группа белорусских экспертов. Она оценит масштабы разрушений и создаст базу для долгосрочной гуманитарной миссии.

Ну а пока основной груз формируется, на разборке завалов уже заняты белорусы — строители, направленные на возведение жилых кварталов Каракаса. Им еще придется поработать. Всего без жилья в Венесуэле осталось более 70 тысяч человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».