Убийство в Минске: не открывайте дверь незнакомым людям

Оказалось, за нарушение заповеди, которой нас обучают с детства, можно поплатиться жизнью. Об этом преступлении даже повидавшие всякое опера «убойного отдела» говорят, что такого бессмысленного, глупого и вместе с тем жестокого убийства в Минске не совершали давно.

Александр Ластовский, руководитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Сложность заключалась в том, что мотивация убийства этого человека просто-напросто отсутствовала. Сложно припомнить, чтобы преступление было совершено настолько жестоко и настолько безрассудно. Жертвой оказался совершенно случайный мужчина.

Работникам развлекательного заведения столичного района Уручье сразу бросилось в глаза хамское поведение двух клиентов. Деньги у молодых людей закончились, но уходить не хотелось. Один из приятелей пообещал решить финансовый вопрос и удалился. Оказалось недалеко – в соседний дом по улице Руссиянова.

Обманом молодой человек зашел в подъезд, поднялся на третий этаж, наугад позвонил в дверь. Когда открыл хозяин — мужчина 29 лет – злоумышленник сказал, что раньше здесь жил его знакомый, который должен ему деньги. Долго мужчина слушать не стал и захлопнул дверь перед носом молодого человека. Тогда злоумышленник настойчиво звонит снова. Хозяин опять открывает дверь, но уже с угрозами. В ответ на дерзкие реплики молодой неожиданно достает нож и наносит несколько смертельных ударов.

У сотрудников правоохранительных органов возникли сомнения — мог ли совершить такое преступление адекватный человек. Однако экспертиза показала, что психических отклонений у 19-летнего подозреваемого нет. Он во всем сознался и ответит по всей строгости закона.