У нас там крыши поснимало, парники летели: очевидцы о грозе 29 июня

В их числе и сразу два райцентра – Слоним и Дятлово. До сих пор все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.

Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды . Грозовой фронт обрушился на страну 29 июня. Мощные порывы ветра сносили крыши домов и валили деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Овсянник, жительница деревни Острово:

Все летело. У нас там крыши поснимало, парники летели как веера, как я говорю. И вот эти деревья. Так страшно у нас было, ужасно.

Особенно Валентина Овсейчик переживает за сквер. Это место дорого всем местным жителям. Среди высоких деревьев возвышается курган, а внизу – памятник советским воинам и партизанам, теперь заваленный березами.

Деревня попала под горячую руку стихии: летел шифер с крыш, выворачивало с корнем деревья.

Оксана Новицкая, жительница деревни Заполье:

Как оно упало – мы успели только отскочить в сторону. А оно полностью на крыло дома упало. Остальное часть упала на дорогу и полностью ее закрыла.

И таких историй десятки по стране. Грозовой фронт больше всего затронул Гродненскую и Минскую области.