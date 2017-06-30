У нас там крыши поснимало, парники летели: очевидцы о грозе 29 июня
Новости Беларуси. В Беларуси продолжают устранять последствия непогоды. Грозовой фронт обрушился на страну 29 июня. Мощные порывы ветра сносили крыши домов и валили деревья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Смяты километры посевов на полях. Сотни населенных пунктов минувшей ночью оставались без электричества.
В их числе и сразу два райцентра – Слоним и Дятлово. До сих пор все оперативные службы работают в режиме повышенной готовности.
Валентина Овсянник, жительница деревни Острово:
Все летело. У нас там крыши поснимало, парники летели как веера, как я говорю. И вот эти деревья. Так страшно у нас было, ужасно.
Особенно Валентина Овсейчик переживает за сквер. Это место дорого всем местным жителям. Среди высоких деревьев возвышается курган, а внизу – памятник советским воинам и партизанам, теперь заваленный березами.
Деревня попала под горячую руку стихии: летел шифер с крыш, выворачивало с корнем деревья.
Оксана Новицкая, жительница деревни Заполье:
Как оно упало – мы успели только отскочить в сторону. А оно полностью на крыло дома упало. Остальное часть упала на дорогу и полностью ее закрыла.
И таких историй десятки по стране. Грозовой фронт больше всего затронул Гродненскую и Минскую области.
Галина Буро, СТВ:
А вот так выглядит одна из дорог в Слонимском районе. Ветер здесь, конечно, не повалил деревья, но
обломал довольно крупные ветки, из-за чего на машине до деревни добраться теперь проблематично.
Но если для одних районов погоду сделал ветер, то для других проблемы создал ливень. Например, в Новогрудке выпало 93 % декадной нормы осадков. Поплыли улицы, подтопило подвалы. Незваный ветер нарушил планы и в детском лагере в Зельвенском районе. Вечером в клубе начался концерт и… неожиданно для всех закончился.
Анастасия Потапович, отдыхающая Зельвенского районного оздоровительного лагеря:
Начался первый номер, отключился свет, музыка. Зал погрузился в темноту.
Только потом дети узнали, что порывы ветра повредили линии электропередач.
Полтора часа концерт был возможен лишь под гитару, и то в темноте (пока сотрудники МЧС подключили не передвижной генератор).
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Республики Беларусь:
Отключения оперативно устранялись бригадами энергетиков. Там, где это было необходимо, подключались и спасатели со своими генераторами. Еще одна проблема – это падение деревьев, которые повреждали автомобили.
В нескольких случаях это привело и к задержкам в движении поездов. Однако главный итог – это отсутствие пострадавших.
Пока грозовой фронт разрушительными шагами перемещался по стране, 814 населенных пунктов были без света. Шесть часов полностью обесточенными оказались Слоним и Дятлово.
Алексей Скальчук, начальник диспетчерский службы ГПО «Белэнерго»:
В экстренном порядке были организованы ремонтно-восстановительные бригады для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение.
Впрочем, зонты и сейчас прятать рано. Прогноз синоптиков на длинные выходные – не солнечный: все три дня дожди и грозы.