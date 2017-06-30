Стихия обесточила детский лагерь в Гродненской области

Новости Беларуси. 16 населенных пунктов все еще остаются без электричества из-за непогоды. Грозовой фронт прошел по всей стране 29 июня, оставив за собой серьезные последствия. Больше всего пострадали Гродненский и Минский регионы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порывы ветра, а скорость достигала 24 м/с, сносили крыши домов и валили деревья. Сразу два райцентра – Слоним и Дятлово – этой ночью оставались без электричества. В деревне Новоселки в детском лагере 5 часов энергию подавал передвижной генератор МЧС. Из-за поваленных деревьев повреждены кровли жилых домов и автомобили.