Стихия в Брестской области: деревья упали на железнодорожные пути, поезда были задержаны

Новости Беларуси. В двух районах Брестской области деревья упали на железнодорожные пути, повредив линии электропередачи. В результате были задержаны семь пассажирских поездов. В целом 814 населенных пунктов страны периодически оставались без света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Скальчук, начальник диспетчерской службы ГПО «Белэнерго»:

В экстренном порядке были организованы дополнительные ремонтно-восстановительные бригады для того, чтобы в максимально короткие сроки восстановить электроснабжение.

В настоящее время ведутся ремонтно-восстановительные работы по восстановлению оборудования, пострадавшего во время стихийных явлений.

30 июня днем на большей части территории страны ожидаются грозы. На востоке – в отдельных районах – град и сильные ливни. Объявлен оранжевый уровень опасности. Все оперативные службы находятся в режиме повышенной готовности.