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У берегов Италии продолжается поиск пропавших после кораблекрушения

20 апреля 2015 12:03
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Новости Италии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась у берегов Италии. Там пытаются найти выживших с затонувшего сухогруза, на борту которого, по последним данным, находились около тысячи нелегальных мигрантов, среди которых было много женщин и детей. В основном это выходцы из Египта, Сомали, Нигерии, Сенегала, Мали, и Замбии.

Трагедия произошла примерно в 200 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза в ночь на воскресенье.

На данный момент спасены около 30 человек. Также обнаружены тела 24 погибших.

В операции задействованы корабли и авиация. По факту кораблекрушения начато расследование.

А в понедельник в Люксембурге пройдёт экстренное заседание глав МИД и МВД Евросоюза. Оно будет посвящено проблеме незаконной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

# происшествия # Кораблекрушения

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