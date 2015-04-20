У берегов Италии продолжается поиск пропавших после кораблекрушения

Новости Италии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась у берегов Италии. Там пытаются найти выживших с затонувшего сухогруза, на борту которого, по последним данным, находились около тысячи нелегальных мигрантов, среди которых было много женщин и детей. В основном это выходцы из Египта, Сомали, Нигерии, Сенегала, Мали, и Замбии.

Трагедия произошла примерно в 200 километрах к югу от итальянского острова Лампедуза в ночь на воскресенье.

На данный момент спасены около 30 человек. Также обнаружены тела 24 погибших.

В операции задействованы корабли и авиация. По факту кораблекрушения начато расследование.

А в понедельник в Люксембурге пройдёт экстренное заседание глав МИД и МВД Евросоюза. Оно будет посвящено проблеме незаконной миграции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.