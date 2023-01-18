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Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске

18 января 2023 11:40
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Новости Беларуси. В Минске задержаны курьеры, которым пенсионеры передавали сбережения за якобы освобождение родственников от уголовной ответственности за ДТП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске-1

Двое из них гастролеры: муж с женой приехали из России. Объявления о легком заработке они нашли в интернете и успели меньше чем за неделю посетить семь адресов и забрать у потерпевших более 60 тысяч долларов. В поле зрения правоохранителей попал и 19-летний минчанин.

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске-4

Дмитрий Кудрявцев, начальник отдела управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома:
Оперативники по горячим следам задержали 19-летнего неработающего минчанина. Фигурант посетил только один адрес, где забрал у пенсионерки 20 тысяч долларов США.

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске-7

Дала 20 тысяч долларов. Честно скажу, я все эти передачи по телевизору, бегущая строка Министерства внутренних дел и ГУВД, что мошенники… И до сих пор я знала, что работают мошенники, но меня смутил звонок самой внучки. Это был шок, шок от того, что я слышала голос. Вот это было основным мотивом, что побудило меня отдать деньги.

Дмитрий Кудрявцев:
Из этих денег он разменял доллары, а остальную сумму должен быть передать куратору, но не успел. Деньги будут возвращены потерпевшей. Следователями в отношении задержанных возбуждены уголовные дела за мошеннические действия, совершенные в особо крупном размере.

Трёх курьеров телефонных аферистов задержали в Минске-10

Курьеры, работающие на аферистов, наравне с другими участниками преступных схем отвечают по закону и обязаны возмещать материальный вред, причиненный потерпевшим.

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# Мошенничество # происшествия # Дмитрий Кудрявцев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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