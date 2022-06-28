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Три человека утонули в Минской области. Среди погибших 7-летний мальчик

28 июня 2022 19:00
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Новости Беларуси. Женщина и ребенок утонули в Узденском районе. Тело погибшей в реке Усса обнаружил местный житель, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Три человека утонули в Минской области. Среди погибших 7-летний мальчик-1

Предварительно установлено, что 48-летняя женщина вместе с 7-летним мальчиком, находящимся у нее на опеке, пошли купаться и утонули. Тела погибших извлекли из воды работники МЧС. Следователи проводят проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, накануне погибшая употребляла спиртное.

Три человека утонули в Минской области. Среди погибших 7-летний мальчик-4

Еще одно происшествие случилось в Крупском районе. Спасателям поступило сообщение о том, что в реке Нача вблизи деревни Клади тонет мужчина. По предварительной информации, он приехал отдыхать с компанией. Находясь в нетрезвом состоянии, решил поплавать. Через некоторое время мужчина пропал с поверхности воды. Работники МЧС обнаружили утонувшего на расстоянии девять метров от берега.

# Утопления # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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