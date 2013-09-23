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Трехдневный траур объявлен в Пакистане: один из самых кровопролитных в мире терактов против христиан унес жизни более 80 человек

23 сентября 2013 12:19
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Новости Пакистана. В Пакистане скорбят по погибшим в теракте у христианского храма в городе Пешавар. В стране объявлен трехдневный траур.

Накануне два смертника подорвали себя у Церкви Всех Святых, где сотни человек собрались на воскресную службу. Взрывы прогремели, когда прихожане стали выходить из здания. Трагедия унесла жизни более 80 человек. Почти 150 получили ранения. Среди жертв много женщин и детей. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Этот теракт стал одним из самых кровопролитных в мире, совершенных против христиан. Жители Пешавара просят у пакистанских властей защиты, опасаясь за свои жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Пакистане

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