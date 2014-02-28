Трагедия в зоопарке Калининграда. Стая бродячих собак загрызла пятерых кенгуру

Новости России. Стая бродячих собак проникла на территорию Калиниградского зоопарка, сделав подкоп под старым забором. На лай собак пришли охранники, но было уже слишком поздно.

Светлана Ярова, главный ветеринарный врач учреждения культуры (в интервью РИА Новости):

Стая бродячих собак ночью сделала подкоп под забор зоопарка и проникла в вольеры с кенгуру. Пострадали три самки с детенышами кенгуру «бенета» и два самца – «бенета» и «серый». Собаки загрызли их до смерти, не потому что голодные, а инстинкт охотничий сработал. Серого кенгуру они загоняли по вольеру, он разбился об ограждение, поскольку в темноте эти животные плохо видят.



Напомним, прошлым летом благотворительная акция общества защиты животных, которая проходила в Минске, закончилась трагедией: одна из выставленных собак загрызла насмерть 4-месячного щенка. Это все на глазах у детей. Пес, рост которого около 50 сантиметров, был без намордника. Смотрите видео.