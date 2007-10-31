Трагедия в Тольятти

8 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве рейсового автобуса.

Правоохранители рассматривают несколько версий. По одной из них, в салоне взорвался газовый баллон. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и спасатели.



Теракт - как одна из версий. Причиной взрыва могла стать самодельная бомба, закрепленная либо на днище автобуса, либо на полу в салоне.



По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям: "Теракт", "Массовое убийство" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Для оказания помощи в расследовании инцидента из Москвы выехала группа специалистов центрального аппарата МВД России.

