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Трагедия в Тольятти

31 октября 2007 10:55
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8 человек погибли и более 50 пострадали при взрыве рейсового автобуса.

Правоохранители рассматривают несколько версий. По одной из них, в салоне взорвался газовый баллон. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и спасатели.

Теракт - как одна из версий. Причиной взрыва могла стать самодельная бомба, закрепленная либо на днище автобуса, либо на полу в салоне.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям: "Теракт", "Массовое убийство" и "Незаконное хранение взрывчатых веществ". Для оказания помощи в расследовании инцидента из Москвы выехала группа специалистов центрального аппарата МВД России.

# происшествия

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