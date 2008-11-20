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Трагедия в Слуцком районе

20 ноября 2008 17:48
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Два мальчика провалились под лед на водохранилище и утонули. Еще одного ребенка удалось спасти.

Дети находились на оздоровлении в санатории "Солнышко". По данному факту возбуждено уголовное дело. Служебная халатность – пока главная версия в расследовании.

Водолазы Солигоской спасательной станции в помощь службам МЧС направились в 10 минут после вызова. Как раз собирались на тренировочные погружения. Пришлось попасть на боевые. Каждый год ОСВОДовцы обследования дна и акватории этого водоема проводят перед купальным сезоном. За работы этой весной санаторий так и не расплатился. "Солнышко" круглый год принимает на отдых детей. Двоих – не уберегли.

Скупой комментарий главного инженера. Территорию не снимать. Ни с кем больше не разговаривать. Минуты молчания  в "Солнышке" и за его территорией. На территории санатория, кроме официальной версии происшествия нам так и не получилось узнать ничего. Руководство разъехалось с траурными процессиями. Персоналу оказывают психологическую помощь. Такой трагедии в санатории – не было.

Прокуратура Слуцкого района  возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц санатория. Мальчикам было 7 и 8 лет. Один из Барановичей, другой из Минска. Спасенный – также столичный житель пока в больнице. Трагедия  вблизи деревни Рудня Слуцкого района пополнила скорбный список утонувших детей. С начала года жертвами  воды в Беларуси стали 60 юных жителей.

# происшествия

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