Трагедия в Днепропетровске

В одном из девятиэтажных домов произошел взрыв бытового газа.

По последним данным, 9 человек погибли, 25 госпитализированы, в том числе 6 детей. На доме сорвана крыша и разрушены два подъезда. Взрыв произошел около 11:00 по местному времени. Спасатели подозревают, что причиной инцидента могла стать утечка газа. Однако местные жители заявляют о подозрительных людях на черном автомобиле, которые якобы проверяли газовые вентили.

В настоящее время продолжаются спасательные работы. Не исключено, что под завалами еще могут находиться люди. Пока удалось извлечь из-под обломков 3 живых людей. Для ускорения работ прибывает техника из других городов области. Жителей прилегающих к эпицентру взрыва квартир эвакуировали. От взрывной волны пострадали несколько близлежащих домов.

