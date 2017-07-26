Только в Брестской области грибами отравились уже 5 человек

Новости Беларуси. Открытие сезона «тихой охоты»: только в Брестской области зафиксировано 5 случаев отравления грибами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом средний возраст пострадавших – около 60 лет.

Сейчас они госпитализированы. Отмечается, что основной причиной является употребление в пищу незнакомых видов грибов. Специалисты в очередной раз напоминают: в лесу можно брать только известные грибы, не следует их искать возле транспортных магистралей, промпредприятий, свалок и на территории населенных пунктов.