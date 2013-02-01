Террорист-смертник взорвал себя у выхода из мечети в Пакистане. 22 человека погибли, около 50 ранены

Новости Пакистана. В Пакистане произошел мощный теракт. Взрыв прогремел в городе Хангу, который находится на границе с Афганистаном, у выхода из мечети. В результате погибло как минимум 22 человека, около полусотни получили ранения.

По данным полиции, бомбу привел в действие смертник, приехавший на мотоцикле. Теракт был направлен против мусульман-шиитов. Приверженцы этой ветви ислама являются меньшинством в Пакистане и нередко подвергаются нападениями со стороны суннитов.

Ни одна группировка пока еще не взяла ответственность за теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.