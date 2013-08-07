Теракт на футбольном поле в Пакистане. Многие из погибших - дети

Новости Пакистана. На юге Пакистана очередной теракт. Атака произошла на футбольном поле в городе Карачи. В тот момент, когда с матча уезжал один из видных местных чиновников, взорвался заминированный мотоцикл. В результате теракта политик не пострадал. Однако погибли более десятка человек. Пострадали свыше 20 местных жителей.

Многие из погибших и пострадавших — подростки и дети, которые стояли вокруг футбольного поля.

Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Полиция начала расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.