Прямой эфир

Теракт на футбольном поле в Пакистане. Многие из погибших - дети

07 августа 2013 07:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Пакистана. На юге Пакистана очередной теракт. Атака произошла на футбольном поле в городе Карачи. В тот момент, когда с матча уезжал один из видных местных чиновников, взорвался  заминированный мотоцикл. В результате теракта политик не пострадал. Однако погибли более десятка человек.  Пострадали свыше 20 местных жителей.

Многие из погибших и пострадавших — подростки и дети, которые стояли вокруг футбольного поля.

Пока ни одна из действующих террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв. Полиция начала расследование инцидента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Пакистане

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв в доме в Аргентине. Погибли 13 человек
07 августа 2013 07:49

Взрыв в доме в Аргентине. Погибли 13 человек

Авария на химическом концерне в Донецкой области. 5 человек погибли
06 августа 2013 14:18

Авария на химическом концерне в Донецкой области. 5 человек погибли

5-летний мальчик, которому оторвало руку стиральной машиной, идет на поправку после сложнейшей уникальной операции
06 августа 2013 12:07

5-летний мальчик, которому оторвало руку стиральной машиной, идет на поправку после сложнейшей уникальной операции