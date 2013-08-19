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Теплоход на полной скорости врезался в грузовую баржу в Омской области. 6 человек погибли

19 августа 2013 06:03
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Новости России. В Омской области России после ЧП на реке Иртыш проверят весь речной транспорт. 17 августа теплоход «Полесье» на полной скорости врезался в грузовую баржу. Пассажирское судно после удара затонуло. На борту в момент аварии находились 56 человек.

По словам очевидцев, люди, чтобы спастись, буквально карабкались по головам других. В результате трагедии погибли шестеро пассажиров, многие пострадали. На данный момент в больницах остаются свыше 30 человек. 

Капитан теплохода арестован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Кораблекрушения

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