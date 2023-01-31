Тело беженца обнаружили неподалёку от польской границы
Очередная жертва польского режима. Белорусские правоохранители обнаружили тело беженца арабской национальности неподалеку от границы в Пружанском районе. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Личных вещей или документов при погибшем не обнаружили. Чтобы установить причину гибели иностранца, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты постараются установить все обстоятельства случившегося.
Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:
Следователями с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен осмотр. Зафиксирована следовая картина. У погибшего не было при себе личных вещей и документов. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проведения проверки.
Страны коллективного Запада как мантру повторяют слова о человеколюбии и демократических свободах, обещая принять беженцев, бежавших от преследований и оказать всеобъемную помощь нуждающимся. На деле же выходит, что «светлая, демократическая» Европа к вопросу беженцев подходит более чем избирательно.
Это далеко не первый случай, когда безразличие властей сопредельных государств оборачивается для беженцев смертью. За 2022 год только на приграничной территории Пружанского района было найдено семь тел мигрантов. Эти люди искали защиты и спокойствия в Европе, хотели воссоединиться со своими семьями, а в результате были обречены на гибель.
Подписывайтесь на нас в Telegram!