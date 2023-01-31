Тело беженца обнаружили неподалёку от польской границы

Очередная жертва польского режима. Белорусские правоохранители обнаружили тело беженца арабской национальности неподалеку от границы в Пружанском районе. К месту происшествия была направлена следственно-оперативная группа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Личных вещей или документов при погибшем не обнаружили. Чтобы установить причину гибели иностранца, проведут судебно-медицинскую экспертизу. Специалисты постараются установить все обстоятельства случившегося.

Роман Зармаев, официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области:

Следователями с привлечением специалистов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области проведен осмотр. Зафиксирована следовая картина. У погибшего не было при себе личных вещей и документов. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проведения проверки.

Страны коллективного Запада как мантру повторяют слова о человеколюбии и демократических свободах, обещая принять беженцев, бежавших от преследований и оказать всеобъемную помощь нуждающимся. На деле же выходит, что «светлая, демократическая» Европа к вопросу беженцев подходит более чем избирательно.