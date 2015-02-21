Телеведущая Дана Борисова выгнала из квартиры собственную мать

Новости России. Известная телеведущая Дана Борисова на неделе стала участницей скандала. 38-летняя женщина заперлась в собственной квартире, предварительно выставив за дверь собственную мать.

Екатерина Иванова, мать Борисовой, призналась полицейским, что всему виной новый жених дочери. Именно он поссорил телеведущую с матерью.

Женщина утверждает, что прописана в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» в Москве и имеет все законные основания на проживание. А Дана ведет себя неадекватно, потому что страдает от алкогольной зависимости.

В свою очередь, телеведущая и ее возлюбленный объяснили полицейским, что Екатерина Ивановна не желает покидать жилое помещение добровольно. Поэтому Дана намерена в кратчайшие сроки решить конфликт в судебном порядке.

О скандальной ситуации Дана Борисова рассказала и читателям своей страницы в социальной сети.

Дана Борисова (запись в социальной сети):

Не хочу оправдываться... Иногда родные люди страшнее самых заклятых врагов. Сегодня та, что я считала своей матерью, вылила на меня ушат грязи пятилетней давности, которую я давно забыла, как страшный сон. Мне очень жаль, но надеюсь, что ей не удалось сломать мне жизнь... Я не одна, у меня есть близкий человек, который не предаст меня. Надеюсь и на вас!

По версии Даны, мать постоянно лезет в ее личную жизнь и дает настойчивые советы, как воспитывать дочь Полину.

В то же время бабушка Полины в интервью Life News рассказала, что воспитание внучки с недавних пор полностью легло на ее плечи.

Екатерина Ивановна, мать Даны Борисовой (в интервью Life News):

Четыре дня как меня выгнали с квартиры, отобрали ключи. Я у знакомых, у внуков и жила. Они подали на меня в суд на выселение из квартиры. 3 марта суд. Она, дочь, подала на суд. Я прописана здесь 11 лет, я вырастила Полину с недельного возраста. Она работала. Все было прекрасно. Четыре года назад у нас начались проблемы с алкоголем, с таблетками, депрессия. Работу она потеряла.

В 2013 году мы рассказывали о том, что Дана Борисова лишилась водительского удостоверения сроком на полтора года.

Тогда полицейские задержали девушку за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомобиль Audi Q5, ехавший без включенных световых сигналов, на Мосфильмовской улице в Москве. Однако машина проехала дальше и остановилась в 300 метрах от поста.



Несколько лет назад у Борисовой уже были проблемы с алкоголем, о чем она неоднократно сообщала в интервью различным СМИ. Телеведущая переживала непростой жизненный период, однако ради дочери смогла справиться с собой.

Впрочем, в тех многочисленных откровениях в прессе, Дана благодарила свою маму за то, что та неоднократно вытаскивала из подобных ситуаций.

Дана Борисова, телеведущая (в одном из интервью, 2011 год):

Мне стало все равно, как я выгляжу. Я стала больше посещать светские мероприятия и незаметно втянулась. Выпиваешь, и тебе становится веселее и немного легче. Но потом пару раз я напилась до такого состояния, что... Есть видео в интернете, где я упала, где я кого-то обнимаю и целую. Моя дочь меня видела в нетрезвом состоянии, и это самое страшное. Я мало что помню – мама мне рассказала о том, как я себя вела... Но Полина боялась меня после этого какое-то время. Для меня это было последней каплей.

Иногда вредные привычки могут превратиться в смертельно опасные заболевания, и даже близкие люди не могут в этом помочь.

Курение, наркомания, алкоголизм – все эти зависимости начинаются с употребления психоактивного вещества, в одних случаях – для достижения особого состояния, в других, чтобы снять стресс и уйти от проблем реального мира. Использование химических веществ для улучшения самочувствие или решения проблем – чистой воды иллюзия и самообман.