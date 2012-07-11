Телефонного террориста, из-за которого эвакуировали 8 000 человек в Киеве, до сих пор не могут найти

Новости Украины. Уже четвёртый день оперативники разыскивают неизвестного абонента, оставившего анонимное сообщение о том, что столичный Дворец спорта в Киеве заминирован.

Сообщение поступило в дежурную часть столичной милиции в половине пятого вечера 7 июля. Неизвестный сказал, что взрыв произойдёт в 20.00. На момент прибытия взрыво-технической и следственно-оперативной групп во Дворце спорта проходило богослужение. Всех его участников, около 8 тысяч человек, а также работников Дворца спорта пришлось срочно эвакуировать. Во время обследования объекта и прилегающей к нему территории взрывных устройств и подозрительных предметов обнаружено не было.

Телеканал СТВ уже сообщал о том, что в Украине приняты изменения в Уголовном кодексе, которые существенно ужесточают наказание для «телефонных террористов». Граждан, сообщивших заведомо ложные сведения о подготовке взрыва, поджога и других опасных действиях ждет лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Ранее в стране предусматривался штраф или арест до полугода.

С начала текущего года в Украине зарегистрировано несколько сотен ложных звонков с сообщениями о заминировании. В большинстве случаев взрывчатку «закладывают» в учебных заведениях, на вокзалах, в административных зданиях и на рынках, сообщает сайт ctv.by.

По словам психологов, «телефонные террористы» – люди, которые хотят показать свою значимость, на что-то повлиять. В результате увидеть свою «значимость» им удается с помощью СМИ, когда показывают, как эвакуируют людей, останавливают работу школ и вокзалов.