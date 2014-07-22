Тела белорусских альпинистов, погибших на Камчатке, наконец удалось спустить с вулкана. Произвели опознание

Новости Беларуси. К теме погибших на Камчатке белорусских альпинистов. После нескольких неудачных попыток, сегодня, 22 июля их тела наконец удалось спустить с камчатского вулкана Камень.

До сих пор пресупить к спасательной операции мешала плохая погода в районе, где произошла трагедия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Туристы Сергей Франковский и Андрей Круподеров погибли более недели назад во время восхождения. Сегодня в Беларусь вернулись остальные участники экспедиции.

То, как закончится очередной поход в горы, Евгений даже и представить не мог. Турист - один из тех самых восьми белорусов, в Беларусь вернулся сегодня в составе шести выживших. Без двух товарищей. О трагедии говорит тяжело. Рассказывает: подняться на вулкан была идея погибшего Сергея, командира группы. В его горном опыте не сомневался никто. Тревогу забили альпинисты, когда товарищи не вернулись в лагерь к нужному времени.

Евгений Ашкинадзе, альпинист:

Мы начали кричать, пытаться вызвать ребят. Как нам казалось, доносились какие-то голоса. Около 11 вечера мы слышали их выкрики. Это было довольно длинное предложение, но, правда, мы ничего не поняли, но у нас никаких не возникло сомнеий по поводу того, что ребята в опасности. С тех пор мы их больше не слышали.

Путь по Камчатке туристы продумывали долго. Всего идти альпинистам предстояло полсотни километров. Почти всегда по 10 часов в день. Сквозь ущелья, горы и гейзеры. Такого рода маршрут - профессионального уровня. Впрочем, любителей среди белорусов и не было. Однако, только двое рискнули подняться на второй по высоте камчатский вулкан.

Александр Смирнов, руководитель туристического клуба:

Вулкан Камень достаточно сложный сам по себе, технически. Он весь покрыт льдом и снегом. Это высокая 4,5-километровая горка. Где-то 50-60 градусов достигает крутизна. Идти там ногами порой просто невозможно. нужно специальное страховочное оборудовние, которое у них было. То есть надо вкручивать ледобуры в лед, веревкой связываться друг с другом.

Судя по всему, на вершину альпинисты все-таки забрались. Так как следов вниз - а идти обратно туристы планировали другой дорогой - не было. Там их застали сумерки. Профессионалы знают - в такое время дня в горы лучше ни ногой. Но движение белорусы продолжили. Именно тогда с ними и приключилась трагедия: один из мужчин оступился и в связке потянул за собой второго. Их тела обнаружили только спустя 5 дней. Спасатели. На километр ниже.

Юлия Ананьева, главный специалист Главного управления по связям с общественностью МЧС России по Камчатскому краю:

Из-за погодных условий тела альпинистов долгое время не удавалось спустить и привезти в Петропавловск-Камчатский. Погодные условия: был туман низкая облачность. Из-за этого вертолет не мог подняться на требуемую высоту. Сегодня погодные условия позволили и в настоящее время тела двух погибших мужчин уже привезли в Петропавловск-Камчатский. С ними будут работать следователи.

Сейчас тела погибших альпинистов находятся в Петропавловске-Камчатском. Их уже опознал водитель белорусской группы. Следователи выясняют точную причину произошедшего. У одного из мужчин не было российской страховки. Его тело доставят в Москву, где и будут решать вопрос с транспортировкой. Второго погибшего доставят в Беларусь уже завтра.