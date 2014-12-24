Свыше 8 т контрабандных голландских цветов на сумму 1 млрд рублей задержали брестские таможенники

Новости Беларуси. Брестские таможенники пресекли самую крупную за время 2014 года попытку незаконного ввоза цветочной продукции. Свежесрезанные розы и гвоздики из голландских теплиц на российский цветочный рынок пытались провести через пункт пропуска «Козловичи» по недействительным документам.

В результате досмотра были обнаружены излишки – почти 34 тысячи цветов, которые перевозились сверх заявленных в документах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дубинко, офицер пресс-службы Брестской таможни:

Согласно предоставленным водителем-экспедитором перевозочным документам, из Голландии в Россию через пункт пропуска «Козловичи» перемещалось свыше 8 тонн цветов. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила около 1 млрд рублей.