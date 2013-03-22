Стрелок, убивший 12 человек на премьере фильма «Бэтмен», принял в тюрьме ислам

Новости США. Колорадский стрелок принял ислам в тюрьме, где находится в предварительном заключении. Убийца внушил себе, что его преступление было одним из «актов священной войны против неверных». Он отпустил бороду, молится пять раз в день и изучает Коран.

Напомним, Джеймс Холмс, называющий себя Джокером, открыл огонь по зрителям на премьере фильма «Темный Рыцарь: Возрождение легенды» в ночь на 20 июля. Трагедия произошла в кинотеатре города Аврора под Денвером. Среди убитых – шестилетняя девочка. Всего жертвами стрельбы стали 12 человек, около 58 ранены.

Перед тем, как отправиться на кровавую премьеру, Холмс также заминировал свою квартиру. Так он рассчитывал убить еще несколько десятков человек, живущих по соседству. Своей вины в совершённом преступлении Холмс до сих пор не признаёт.