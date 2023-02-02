Столичный бизнесмен обманул шесть организаций на 130 тысяч рублей

Новости Беларуси. Столичный бизнесмен обманул шесть организаций на сумму более чем 130 тысяч рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным следствия, 30-летний минчанин решил разбогатеть за чужой счет, когда у него начались финансовые проблемы.

Обвиняемый на протяжении года заключал «липовые» договоры на поставку товаров, а затем перепродавал их, не рассчитываясь с поставщиками. Предметом сделок была мясная продукция и автокомплектующие. Среди потерпевших один из столичных мясокомбинатов. Злоумышленник фактически бесплатно вывез с предприятия более 10 тонн свинины, выручив при этом свыше 55 тысяч рублей.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского РОСК Минска:

На протяжении года по такой же преступной схеме обвиняемый заключил договоры поставки с иными организациями, однако в остальные разы предметом сделки являлись не только мясные изделия, но и комплектующие к автомобилям. Всего установлено шесть фирм, потерпевших убытки от мошеннических действий фигуранта. Общий ущерб составил свыше 130 тысяч рублей. Следователем допрошены обвиняемый и свидетели, проведены очные ставки, к материалам уголовного дела приобщены копии договоров поставки. Ранее фигурант уже был судим за совершение мошенничества в крупном размере.