США в Афганистане: новые фото и видео убийств мирных афганцев «ради спортивного интереса»

В очередной громкий скандал оказалась замешана армия США. В американские СМИ попали новые фотографии и видеозаписи издевательств американских военных над афганцами.

Журнал Rolling Stone обнародовал новые фотографии, на которых запечатлены факты глумления американских военных над трупами убитых афганцев. Кроме того, опубликовано ВИДЕО обстрела американскими солдатами из засады двух мирных мотоциклистов.

Количество подобных снимков, обнаруженных в ходе расследования деятельности одной американской военной части в Афганистане, исчисляется тысячами. Военнослужащие этой части обвиняются в том, что они убивали мирных жителей «ради забавы».

В США сейчас проходят военные трибуналы над обвиняемыми в причастности к этому скандалу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уже вынесен один вердикт по этому делу: Джереми Морлок был приговорен к 24 годам в тюрьме за участие в убийстве безоружных афганцев. «У нас был один план – убивать», - заявил он судье.

Обвинение в предумышленном убийстве предъявлено всего пяти солдатам 5-й армейской бригады БМП Striker - кроме Морлока, в кровавой расправе обвиняются старший сержант Калвин Гиббс, рядовой Эндрю Холмс, военнослужащие Майкл Уэгнон и Адам Уинфилд. Согласно данным следствия, военные забросали афганцев гранатами, а затем расстреляли. Еще семи военнослужащим предъявлены обвинения в сговоре с целью сокрытия преступлений сослуживцев.

Прошлой осенью армия США обнародовала документы, согласно которым американские солдаты в Афганистане убивали мирных жителей и расчленяли их тела, оставляя себе в качестве трофеев зубы и кости убитых людей.

Других солдат обвиняют в расчленении тел афганцев и в фотографировании этого процесса или хранении снимков жертв. Также их подозревают в избиении других людей с целью помешать их общению со следователями. В частности, сержанта Гиббса обвиняют в том, что он хранил пальцы, кости ног и зубы афганцев. Майкл Гэйгон, предположительно, оставил себе череп, а Кори Мур расчленял тела. Другие проходящие по делу военные хранили фотографии изувеченных тел.