«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово

Новости Беларуси. Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, успешно завершил экстренную посадку в Домодедово. Лайнер подал сигнал бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за технической неисправности борт был вынужден приземлиться в московском аэропорту. Нештатная ситуация произошла спустя час после вылета. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо затем взяло курс на Москву. Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критической ситуации.

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:

Во время выполнения полета из Минска в Анталью в самолете сработала сигнализация о неисправности в одном из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение отключить один из двигателей, снизится до безопасной высоты (8 000 футов) и плавно зайти на посадку в аэропорт Домодедово.