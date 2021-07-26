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«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово

26 июля 2021 14:07
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Новости Беларуси. Самолет «Белавиа», направлявшийся из Минска в Анталию, успешно завершил экстренную посадку в Домодедово. Лайнер подал сигнал бедствия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово-1

Из-за технической неисправности борт был вынужден приземлиться в московском аэропорту. Нештатная ситуация произошла спустя час после вылета. Самолет летел в обход Украины, а после подачи сигнала снизился и развернулся. Воздушное судно изменило курс сначала в сторону Воронежа, но из-за необходимости выработать топливо затем взяло курс на Москву. Экипаж вышел на связь с диспетчерами московского авиаузла и сообщил о критической ситуации.

«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово-4

Екатерина Радишевская, начальник службы маркетинга и внешнеэкономической деятельности авиакомпании «Белавиа»:
Во время выполнения полета из Минска в Анталью в самолете сработала сигнализация о неисправности в одном из двигателей. В соответствии с инструкциями экипаж принял решение отключить один из двигателей, снизится до безопасной высоты (8 000 футов) и плавно зайти на посадку в аэропорт Домодедово.

«Сработала сигнализация о неисправности». Названа причина приземления самолёта «Белавиа» в Домодедово-7

На борту находились 189 пассажиров и семь членов экипажа. За рейсом в режиме онлайн наблюдали около 24 тысяч человек. Неисправность одного из двигателей не помешала успешно посадить лайнер. Пассажирам предоставлено питание, запасной самолет уже отправлен для доставки в пункт назначения.

# Самолет # происшествия # Екатерина Радишевская # Фотофакт

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