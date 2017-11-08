Солдатам в Печах разрешили иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно

Новости Беларуси. Солдаты в Печах могут иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации Минобороны Владимира Макарова, это решение было принято исполняющим обязанности начальника объединенного учебного центра. Средства связи не нужно будет сдавать, а потом получать, как это было раньше.
Владимир Макаров отметил, что пользоваться телефонами солдаты смогут согласно распорядку. Звонить можно будет только во внеслужебное время – в остальное время мобильный должен быть выключен, стоять на беззвучном режиме или вибрации.
По словам Макарова, в армии пользоваться средствами связи без камеры, диктофона и интернета можно было всегда. Мобильные телефоны сдаются командиру подразделения, вечером их раздают, а отметки об этом вносятся в специальный журнал.
Родственники военнослужащих могут связаться в любое время с представителями воинских частей, чьи телефоны находятся в свободном доступе.
Напомним, больше месяца внимание общественности приковано к трагедии, которая произошла в учебном центре в Печах. Там было обнаружено тело 21-летнего рядового Александра Коржича.
Министр обороны Андрей Равков о гибели солдата в Печах – здесь подробнее.