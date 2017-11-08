Солдатам в Печах разрешили иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно

Новости Беларуси. Солдаты в Печах могут иметь при себе мобильные телефоны круглосуточно.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на начальника управления информации Минобороны Владимира Макарова, это решение было принято исполняющим обязанности начальника объединенного учебного центра. Средства связи не нужно будет сдавать, а потом получать, как это было раньше.

Владимир Макаров отметил, что пользоваться телефонами солдаты смогут согласно распорядку. Звонить можно будет только во внеслужебное время – в остальное время мобильный должен быть выключен, стоять на беззвучном режиме или вибрации.