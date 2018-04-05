На полигоне в Уручье погиб солдат-срочник: возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. 4 апреля на полигоне в Уручье во время занятий по огневой подготовке погиб солдат-срочник.

По информации командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Вольфовича, в результате нарушения мер безопасности погиб старший механик-водитель БМП. Он получил огнестрельное ранение.

Причины произошедшего устанавливаются – здесь подробнее.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Минобороны выразило соболезнования родным погибшего. Его семье будет оказана помощь.