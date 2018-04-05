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На полигоне в Уручье погиб солдат-срочник: возбуждено уголовное дело

05 апреля 2018 07:56
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Новости Беларуси. 4 апреля на полигоне в Уручье во время занятий по огневой подготовке погиб солдат-срочник.

По информации командующего войсками Северо-западного оперативного командования Александра Вольфовича, в результате нарушения мер безопасности погиб старший механик-водитель БМП. Он получил огнестрельное ранение.

Причины произошедшего устанавливаются – здесь подробнее.

По информации официального представителя СК Юлии Гончаровой, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Минобороны выразило соболезнования родным погибшего. Его семье будет оказана помощь.

# происшествия # Гибель солдат в армии # Александр Вольфович

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