Солдат-срочник погиб в белорусской армии 11 апреля

Новости Беларуси. Смертельное ранение военнослужащий срочной военной службы Сухопутных войск получил из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны. Инцидент произошел 11 апреля.

Пресс-служба Министерства обороны:

Министерством обороны, Белорусской военной прокуратурой и Следственным комитетом проводятся соответствующие проверочные действия по установлению причин произошедшего.

Напомним, осенью минувшего года в одной из воинских частей в Барановичах травмы, несовместимые с жизнью, получил солдат-срочник. Инцидент произошел при демонтаже крыши: на солдата упала бетонная плита. Ещё раньше, в августе, во время плановых занятий по боевой подготовке погиб военнослужащий срочной службы сил специальных операций.

Кстати, в прошлом году в Первомайском районе Минска открылся Центр допризывной подготовки. Здесь учащиеся старших классов школ и гимназий района познают азы воинской службы, тактику выполнения боевых задач, правила оказания первой медицинской помощи и практические приемы обращения с оружием (смотрите видео).