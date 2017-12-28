Столкновение Renault и Volkswagen под Бешенковичами: погибли оба водителя

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе произошло смертельное столкновение двух легковых автомобилей.

По информации ГАИ Витебска, ДТП произошло 28 декабря вечером. Renault столкнулся с Volkswagen. В салоне Renault находились 37-летний водитель и 41-летняя пассажирка, а в салоне Volkswagen – 70-летний водитель и 68-летняя женщина. В результате аварии погибли оба водителя. Пассажирки были извлечены из автомобилей и госпитализированы.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства столкновения.

В начале декабря страшная авария произошла в Житковичском районе.