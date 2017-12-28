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Столкновение Renault и Volkswagen под Бешенковичами: погибли оба водителя

28 декабря 2017 08:31
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Новости Беларуси. В Бешенковичском районе произошло смертельное столкновение двух легковых автомобилей.

По информации ГАИ Витебска, ДТП произошло 28 декабря вечером. Renault столкнулся с Volkswagen. В салоне Renault находились 37-летний водитель и 41-летняя пассажирка, а в салоне Volkswagen – 70-летний водитель и 68-летняя женщина. В результате аварии погибли оба водителя. Пассажирки были извлечены из автомобилей и госпитализированы.

Проводится проверка. Выясняются обстоятельства столкновения.

В начале декабря страшная авария произошла в Житковичском районе.

Автомобиль превратился в груду металла: три молодых парня погибли – здесь подробнее.

# происшествия # Фотофакт # Авария в Витебской области

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