Столкновение Renault и Volkswagen под Бешенковичами: погибли оба водителя

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе произошло смертельное столкновение двух легковых автомобилей.
По информации ГАИ Витебска, ДТП произошло 28 декабря вечером. Renault столкнулся с Volkswagen. В салоне Renault находились 37-летний водитель и 41-летняя пассажирка, а в салоне Volkswagen – 70-летний водитель и 68-летняя женщина. В результате аварии погибли оба водителя. Пассажирки были извлечены из автомобилей и госпитализированы.
Проводится проверка. Выясняются обстоятельства столкновения.
В начале декабря страшная авария произошла в Житковичском районе.
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