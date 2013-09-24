Сильные дожди в Филиппинах привели к наводнениям и оползням. Погибли по меньшей мере 20 человек

Новости Филиппин. Непогода испытывает жителей Филиппин. Дожди привели к масштабным наводнениям и оползням. Погибли по меньшей мере 20 человек. Больше всего от стихии пострадали города в провинции Замбалес.

Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде найти выживших. Там, где вода немного отступила, люди приводят в порядок свои полуразрушенные жилища. Сколько займут восстановительные работы, сказать пока сложно. По прогнозам синоптиков, дожди в регионе продолжатся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.