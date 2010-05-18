Сильные дожди в Европе: затоплены сотни домов, перекрыты автомобильные и железнодорожные магистрали

В ряде европейских стран дожди привели к разливу рек. Жертвами наводнений в Чехии стали, по меньшей мере, четыре человека. Тысячи жителей были вынуждены покинуть дома.

Критическая ситуация на востоке страны. В Моравии большая вода перекрыла автомобильные магистрали. В некоторых районах проблемы с железнодорожным сообщением.

В Венгрии и Словакии военные помогают аварийным службам укреплять дамбы. В болгарском Банско под водой сотни зданий, в том числе несколько отелей.

Сотни домов затоплены и на юге Польши. Там серьезные проблемы с транспортом, как с автомобильным, так и железнодорожным. Затоплены улицы Кракова и окрестных городов. Власти срочно эвакуируют население: шестьсот человек вызволили из затопленных зданий, ещё полторы тысячи – готовятся покинуть жилища.